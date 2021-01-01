Мамина модница: Лиза Галкина вышла смотреть салют в розовом пуховике с меховым капюшоном

Алла Пугачева и Максим Галкин отпраздновали наступление Нового года в своем подмосковном замке в кругу родных и друзей. Двойняшкам Лизе и Гарри позволили быть вместе со взрослыми почти до самого завершения вечеринки.

Обязательным в программе праздника был салют. Все гости и хозяева вечера отправились в сад, чтобы понаблюдать за искрящимися огнями в небе, которые привели в восторг не только детей, но и взрослых.

Среди самых внимательных зрителей оказалась Лиза Галкина. Младшая дочка Пугачевой отправилась на улицу в розовом удлиненном пуховике с меховым капюшоном.

«Что загадала?» — спросила у нее мамина подруга Ида Достман. «Это секрет!» — ответила Лиза.

Сама Примадонна тоже утеплилась, поддержав тренд на стеганный пуховик. Она выбрала удлиненную модель с капюшоном без декора.

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