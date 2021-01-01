Нимфы на острове: Решетова облачилась в мерцающее платье, а Рудова — в коктейльный наряд

Новогодние каникулы Наталья Рудова и Анастасия Решетова проводят на Бали. В главную зимнюю ночь экс-возлюбленная рэпера Тимати позировала в элегантном силуэтном платье с мерцающими и переливающимися пайетками. Одно плечико модели было обнажено, поверх своего вечернего одеяния в голливудском стиле Анастасия накинула легкую ткань в тон наряду. Рудова поддержала цветовую палитру в белых тонах, облачившись в коктейльное платье-бюстье, напомнившее о гламурном стиле Мэрилин Монро.

На отдых Решетова отправилась вместе с сынишкой Ратмиром. А вот рэпер Тимати экс-возлюбленную в путешествии сопровождать не стал. Он отметил Новый год в компании Алены Шишковой в гостях у поп-короля сцены Филиппа Киркорова. От прошлых отношений у музыканта есть дочка Алиса.

Многие звезды отдали предпочтение нарядам с пайетками в новогоднюю ночь. К примеру, Ольга Орлова облачилась в золотистое платье с бахромой и блестками. Ведущая «Дома-2» позировала у новогодней елочки с любимцами семьи — своими песиками.

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