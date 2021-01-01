Неожиданно: Иван Ургант выбрил половину головы

Популярный ведущий собственного шоу на Первом канале Иван Ургант решился на трансформацию имиджа в финальный день уходящего 2020 года. Шоумен побрил налысо половину головы, на второй половине волосы остались, как и были.

Фотографию, запечатлевшую Ивана Урганта в новом образе, он разместил в Instagram. Телеведущий считает, что прическа символизирует собой прошлый год, который почти все считают невероятно трудным.

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«Дорогие подписчики, прическа эта как 2020 год. Вроде выбор есть, а на самом деле…» — написал Иван Ургант.

Подписчики оценили креативный подход телеведущего, заявив, что тоже сделают себе нечто подобное.

«Хорошая прическа, сделаю такую же», «Классная прическа», «Вау, вы потрясающий! С Новым годом!», «Ты крут», — высказываются в Сети.

Стоит отметить, что Иван Ургант не стал уточнять, сколь долго он намерен носить подобную прическу. Не исключено, что телеведущий показал в Instagram всего лишь промежуточный результат работы своего парикмахера.

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