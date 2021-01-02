«Шикарная фигура»: 45-летняя Анна Банщикова облачилась в силуэтное платье а-ля «рыбья чешуя»

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова, несмотря на рождение троих детей сохранила свою великолепную фигуру. Свои прелестные формы актриса периодически демонстрирует, выбирая наряды, которые подчеркивают ее достоинства.

В Instagram Анна Банщикова показала, в каком платье она встречала этот Новый год. Звезда поддержала тренд на платья а-ля «рыбья чешуя», которые часто демонстрируются на мировых подиумах.

На снимке Анна Банщикова позирует в облегающем платье, декорированном крупными пайетками. Наряд подчеркивает соблазнительные изгибы тела актрисы, ее тонкую талию и округлую грудь.

Запястье левой руки Анны украшает браслет. Украшение соответствует стилистике платья. Добавляет сексуальности образу в меру яркий макияж звезды. Акцент сделан на губы. Актриса выбрала помаду насыщенного оттенка спелой брусники.

«Ну что, друзья мои, с Новым 2021 годом!» — написала Анна Банщикова под снимком.

Поклонники звезды сериалов восхитились ее безупречным и вместе с тем невероятно сексуальным образом.

«Шикарная фигура», «Какое клевое платье», «Ух, красота! Потрясающее платье!», «Фотография супер», — высказываются в Сети.

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