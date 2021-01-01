Мамин защитник: Алсу показала подросшего сына Рафаэля

37-летняя певица Алсу – многодетная мама. Звезда в браке с бизнесменом Яном Абрамовым воспитывает троих детей – дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля. К слову, если девочек поклонники видят очень часто и могут с уверенностью сказать, что они растут настоящими копиями своей красавицы-мамы, то на кого похож четырехлетний Рафаэль – до сих пор загадка. Дело в том, что мама с папой не показывают личико мальчика поклонникам.

Однако иногда Алсу делает исключения и публикует фотографии с сынишкой. В новогодние праздники семейство отдыхает в Дубае, и певица сначала поделилась общим семейным фото, а потом сделала снимок отдельно с Рафаэлем.

Хоть лица мальчика не видно, зато заметно, как уже подрос четырехлетний наследник Абрамова. Он стал настоящим маминым защитником, который предпочитает классические костюмы по праздникам.

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