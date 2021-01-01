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У новогоднего стола: Бурак Озчивит с женой и сыном Караном запечатлелся в домашней обстановке

Фахрийе Эвджен накрыла стол в гостиной, приготовив любимые блюда мужа.

У новогоднего стола: Бурак Озчивит с женой и сыном Караном запечатлелся в домашней обстановке
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен. Фото: Instagram.com/evcenf

Фахрийе Эвджен поделилась в Instagram свежими снимками, отпраздновав наступление Нового 2021 года в кругу семьи и близких. Компанию возлюбленной составили ее любимые мальчики: муж Бурак Озчивит и маленький сынишка Каран. Последнего актриса из турецкого сериала «Великолепный век» успела расцеловать. Судя по следу алой губной помады на щечке малыша.

Возлюбленная Бурака Озчивита накрыла по случаю праздника стол в гостиной, украсив его свечами. Фахрийе приготовила для мужа его любимые блюда, позаботившись о том, чтобы торжество прошло на высоте. Сама Эвджен появилась на домашней вечеринке в молочных брюках и блузке с переливающимися и мерцающими пайетками.

Ранее свою новогоднюю елку в гостиной показывала возлюбленная Халита Эргенча — Бергюзар Корель. Пышную хвойную красавицу актриса украсила для сыновей: Али и Хана.

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