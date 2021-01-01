Фото без прикрас: Настя Ивлеева показала, как выглядит после бурной встречи Нового года

Звезда не похожа сама на себя.

Телеведущая Анастасии Ивлеева относится к числу тех знаменитостей, которые не боятся показывать себя не при параде. В Instagram Ивлеевой довольно часто появляются антигламурные фотографии, на которых она выглядит, мягко говоря, не очень.

Подобные снимки доказывают, что Анастасия склонна к самоиронии и не видит ничего страшного в том, чтобы иногда посмеяться над собой.

Очередное фото, свидетельствующее о смелости Ивлеевой, она разместила в Instagram утром первого января.

Звезда показала, каким стало ее лицо, которое еще накануне выглядело безупречно. Телеведущая запечатлела себя лохматой, с потекшим макияжем и сильно помятым лицом.

«Есть кто живой? И кстати, если кто-нибудь, где-нибудь увидит мое лицо, скажите, чтоб возвращалось домой, а то тут [кошмар]», — написала Настя Ивлеева под фото.

Подписчики звезды восхитились ее смелым снимком и тем, что не в пример многим блогерам, она показывает реальную жизнь, а не идеальную картинку.

«Правильное утро 1 января», «Вот нормальный блогер, жиза, а не эти вымученные позы под елкой, ой, не могу», «Настя, вы смелая и прекрасная дама. Такие фото мало кто выкладывает. Лучшая», «Ну, умора! Без комплексов, без фильтров! Молодца! Балдею от нее», — восторгаются в Сети.

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