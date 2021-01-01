В Новом году со свежим имиджем: Пелин Карахан в джинсах-бойфрендах похвасталась прической

Пелин Карахан сменила имидж к новому, 2021 году. Поклонники помнят, что в турецком сериале «Великолепный век» у партнерши Бурака Озчивита были роскошные длинные локоны. Свою прическу девушка не меняла и после окончания съемок в исторической ленте. Однако со временем старый облик возлюбленной Бедри Гюнтая успел наскучить. На свежих снимках Пелин предстала обновленная и совершенно счастливая, судя по радостной улыбке.

Карахан состригла большую часть своих волос, теперь ее локоны доходят до плеч. Такое преображение не осталось не замеченным. Поклонники поддержали актрису, многим прическа Пелин пришлась по вкусу.

«Милашка», «Ой, какая хорошенькая!! Словно куколка», «Очень красиво, вам идет», «Супер!!», «Такое нежное фото, просто светитесь счастьем!!», «Загляденье, вам к лицу такой образ», «Модная!!», «А мне длинные локоны были больше по душе. Но итак очень даже хорошо, вам идет», — пишут фолловеры.

В кадре актриса предстала на террасе своего загородного дома. Пелин позировала в теплых пушистых домашних тапочках и модных джинсах-бойфрендах. Поверх возлюбленная Бедри Гюнтая накинула вязаный песочный кардиган стиля оверсайз.

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