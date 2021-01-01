«Пусть заветное сбудется!»: Брежнева в шапке-ушанке и молочном свитере загадала желание у елки

Экс-солистка группы «ВИА Гра» в одном из интервью говорила о том, что не прочь подарить мужу ребенка.

38-летняя Вера Брежнева мама двоих дочерей: 19-летней Сони и одиннадцатилетней Сары. Старшая наследница певицы живет в Штатах. А младшая — пока остается под опекой звездной мамы, так как учится в школе. В одном из интервью экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что готова подарить мужу ребенка. Правда уходить в декрет поп-дива не спешит. По словам артистки, она не прочь стать многодетной мамой. Но всему свое время и воля.

В новогоднюю ночь Вера Брежнева загадала желание у новогодней елочки. Певица пожелала поклонникам, чтобы все их заветные мечты исполнились. А вот своими мыслями поп-дива делиться не стала. В сад к украшенной игрушками хвойной красавице возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе отправилась в шапке-ушанке и молочном свитере оверсайз.

«Загадали свои самые заветные желания?! Пусть каждое сбудется!! Благополучного, здорового и доброго Нового 2021 года нам», — отметила певица.

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