«Продолжаем взрывать танцпол»: Бородина в лавандовом платье со шлейфом нарядила дочек принцессами

Ксения Бородина — молодая мама. У нее подрастают двое детей: Маруся и Теона. Своих девочек на Новый год ведущая проекта «Дом-2» нарядила принцессами, а сама оделась с ними в одном стиле — точнее в единой цветовой палитре. Возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова примерила лавандовое платье со шлейфом и многослойной пышной юбкой из органзы. А ее наследницы позировали у новогодней елочки в шифоновых платьях с белым верхом и нежно-фиолетовыми юбочками.

«С Новым 2021 годом!! Не бойтесь перемен и чужого мнения, будьте восхитительно неправильными для окружающих и уверенно счастливыми для себя!! Люблю вас мои подписчики, моя команда, продолжаем взрывать танцпол», — отметила Ксения, поздравив поклонников с годом Металлического Быка.

Напомним, что соведущая Ксении Бородиной — Ольга Орлова встречала Новый год в золотистом платье с бахромой. Праздник певица разделилась со своими любимцами. В доме у поп-дивы живут несколько песиков.

Смотрите также: