«Два крокодила на шее»: Моника Беллуччи вышла в свет в легендарном колье от Cartier

Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в свои 56 лет продолжает оставаться умопомрачительной и неподражаемой красоткой. Каждое появление звезды на публике производи фурор и долго потом обсуждается в СМИ.

С нетерпением ждут новых публикаций Моники Беллуччи в Instagram ее многочисленные подписчики. Аудитория актрисы в этой популярной соцсети составляет почти четыре миллиона человек.

В первый день нового года Моника Беллуччи порадовала поклонников поздравлением с Новым годом, которое написала на трех языках – английском, итальянском и французском.

«Счастливого и здорового Нового года всем», — пожелала актриса.

На снимке она позирует с забранными верх волосами, белой блузе и легендарном ожерелье от Ювелирного дома Cartier в виде двух крокодильчиков.

Первое такое колье было создано эксклюзивно для мексиканской актрисы Марии Феликс сорок пять лет назад. Легенда гласит, что знаменитость пришла в бутик Cartier в Париже с маленьким крокодилом в аквариуме. Мария Феликс хотела, чтобы ювелиры максимально точно воспроизвели в украшении черты ее обожаемой рептилии.

Один крокодил изготовлен из 18-каратного желтого золота и украшен более чем 1000 фантазийных желтых бриллиантов классической огранки. Общий вес камней – 60,02 карата. Второй крокодил выполнен из 18-каратного белого золота. Общий вес 1060 изумрудов – 66,86 карата. Глаза одной рептилии украшены рубинами, второй – изумрудами.

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