Вечеринка в деревне Грязь: Пугачева вывела на танцпол молодую жену Николаева в изумрудном платье

Примадонна веселилась от души в компании близких друзей. Новый 2021 год певица встретила в своем замке.

Юлия Проскурякова не смогла отказать Примадонне отечественной эстрады, когда та пригласила их с семьей к себе в гости. 71-летняя Алла Пугачева устроила шумную вечеринку в собственном замке в подмосковной деревне Грязь. На торжестве также появились: Марина Юдашкина, Ида Достман и многие другие. Для праздника возлюбленная композитора и певца Игоря Николаева выбрала монохромное платье на запах изумрудного оттенка.

Алла Борисовна вывела молодую жену артиста на танцпол. Компанию им составили: Марина Юдашкина и Ида Достман. В качестве оператора предстал шоумен Максим Галкин. Примечательно, что певица отдала предпочтение спокойной медленной композиции.

Не секрет, что Примадонна очень гостеприимная хозяйка. Однако из-за пандемии коронавируса Алла Пугачева не устраивала пышных торжеств в прошлом 2020 году. Однако в честь новогодней ночи певица решила сделать исключение и собрать за одним столом всех друзей. Пока не известно, будет ли Пугачева устраивать праздник желтых цветов в первое воскресенье весны. Этот день возлюбленная шоумена Максима Галкина отмечает ежегодно по давней традиции, которую она придумала сама.

Смотрите также: