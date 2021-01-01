«Любовь излечит весь мир»: Регина Тодоренко и Влад Топалов слились в глубоком поцелуе

Телеведущая Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов вместе с двухлетним сыном Майклом несколько дней назад улетели на Бали. Звездное семейство планирует оставаться в жаркой стране довольно продолжительно время.

Накануне пара вместе с наследником отметила наступление Нового года. Для праздника Регина Тодоренко выбрала белое платье с многоярусной юбкой, в белый же костюмчик был облачен и маленький Майкл. А вот отец семейства тренд на светлые одежды не поддержал и предстал в черном одеянии.

В Instagram Регина Тодоренко поделилась фото, на котором они с Владом Топаловым поздравили друг друга с наступлением Нового года, слившись в глубоком поцелуе.

«Любви вам в новом году, наши хорошие! Любовь излечит весь мир!» — уверена Регина Тодоренко.

Напомним, что за пару дней до Нового года телеведущая попала в больницу на Бали. Регина получила травму ноги во время занятия серфингом с инструктором.

больше по теме Регина Тодоренко экстренно госпитализирована на Бали

Накануне она написала в Instagram, что врачи до сих пор не могут определить причину ее жуткой боли в ноге, специалистам не видно на рентгеновском снимке, есть трещина у Тодоренко или нет.

Смотрите также