«На свет появился еще один человечек»: Иосиф Пригожин радуется рождению внучки

Продюсер рассказал, как себя чувствуют новорожденная девочка и ее мама.

Новый год для семьи певицы Валерии начался с самого прекрасного события, которое только можно себе вообразить. Первого января Валерия стала бабушкой, рассказав в Instagram, что минувшая новогодняя ночь стала поистине волшебной.

Невероятно счастлив пополнению в семье супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин.

«Мы радуемся, что на свет появился еще один человечек. Это хорошее событие, хорошее начало года, позитивное. Мне кажется, что нет ничего лучше, чем рождение нового чуда, нового ангела», — уверен Иосиф Пригожин.

Он добавил, что семья сейчас готовится отметить это радостное событие. Правда, праздновать рождения маленькой девочки будут только бабушка с дедушкой. Молодые родители присоединятся к ним позже. Лиана, разумеется, находится в клинике. Рядом с ней – муж и счастливый отец Арсений Шульгин.

Как рассказал в беседе с «Пятым каналом» Иосиф Пригожин, молодая мама и ее новорожденная дочка чувствуют себя прекрасно. Малышка родилась на свет здоровой.

«Все в классическом стиле», — акцентировал Иосиф Игоревич.

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