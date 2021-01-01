Снова вместе?: Тимати встретил Новый год в компании Шишковой в загородном доме Киркорова

Его бывшая возлюбленная Анастасия Решетова с их сыном Ратмиром между тем улетела в Дубай.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати модель Алена Шишкова в сторис Instagram поделилась кадрами из загородного дома поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Она вместе с дочкой Алисой отпраздновала у музыканта Новый год. При этом на кадрах можно заметить и Тимати.

Отметим, что модель Анастасия Решетова, которая несколько месяцев назад рассталась с рэпером, не смогла составить им компанию. Ранее она рассказывала в соцсетях, что вынуждена улететь с сыном Ратмиром в Дубай, потому что эта поездка на отдых была у нее давно запланирована.

Кстати, некоторые поклонники Тимати до сих пор считают, что рэпер может помириться с Аленой Шишковой. Якобы он так и не забыл мать своей дочери. Сам Тимати, как и Шишкова не раз смеялись над этими слухами.

Добавим, что сейчас Тимати участвует в популярном шоу «Холостяк». За его сердце борются девушки со всей страны.

Смотрите также: