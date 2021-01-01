«Любимки»: Юлия Барановская умилила фото в окружении своих детей

Юлия Барановская после расставания с гражданским мужем, футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей. Старшему сыну Юлии Артему 15 лет, дочери Яне – 13, а младшему Арсению – 8 лет.

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У звездной многодетной мамы хватает время и на то, чтобы заниматься воспитанием наследников, и на собственную карьеру. Юлия известная телеведущая, которая занята в нескольких проектов Первого канала, а ее сыновья и дочка делают творческие и спортивные успехи.

В канун Нового года Барановская разместила в Instagram селфи, на котором запечатлела себя в окружении детей.

«Дорогие мои, спасибо, что весь год были со мной, спасибо за вашу поддержку, за любовь, за уважение. Это все очень взаимно!» — обратилась звезда к поклонникам.

Юлия призвала всех проводить 2020 год с миром и добавила: она уверена в том, что он войдет в историю.

Подписчики Барановской выразили ей свое восхищение, многие признаются, что мечтают быть похожими на нее хотя бы чуть-чуть.

«Какие вы классные!», «Клевые мои любимки», «Юля, вы и ваша семья прекрасны, счастья вам и вашим близким!», «Поздравляю! Вы счастливая! Иметь таких деток — это огромное счастье», — уверены поклонники телеведущей.

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