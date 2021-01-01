Моргенштерн отпраздновал Новый год в пустыне в обществе Линдеманна и DJ Smash

Рэпер Моргенштерн в Instagram опубликовал кадр, на котором он находится в обществе немецкого музыканта Тилля Линдеманна и своего давнего друга Андрея Ширмана. Он широкой общественности больше известен под псевдонимом DJ Smash. Вместе с музыкантом на вечеринке по случаю Нового года в Дубае была и девушка рэпера Дилара Зинатуллина.

«Рамштайн топ», — подписал кадр со звездами рэпер.

Отметим, что Алишер Моргенштерн этот новый год отпраздновал в пустыне. Для гостей закрытой вечеринки в Дубае была приготовлена разнообразная программа.

Ранее Моргенштерн отмечал, что без ума от своей любимой девушки. Вместе они уже на протяжении трех лет. Познакомились молодые люди в родной Уфе. Кстати, в их отношениях был период, когда они расставались. Впрочем, позже музыкант со своей возлюбленной все-таки помирился. Девушка рэпера достаточно активна в социальных сетях. У нее огромная армия поклонников. Только в Instagram на нее подписано почти полтора миллиона человек.

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