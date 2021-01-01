Скоро рожать: Мерьем Узерли в пышном винном платье засветила округлившийся животик

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» вот-вот станет мамой во второй раз.

Мерьем Узерли в Stories личного профиля поделилась редкими кадрами. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» впервые опубликовала снимки, на которых она позирует уже глубоко беременной. Судя по всему, партнерша Халита Эргенча находится на последних месяцах беременности и вот-вот должна родить. Об этом говорит и заметно округлившийся животик будущей мамочки.

В кадре Мерьем позировала с шестилетней дочкой Ларой. С отцом малышки актриса рассталась еще будучи беременной. Первенца Узерли воспитывает сама, без помощи экс-возлюбленного. А вот имя нынешнего избранника, от которого она ждет второго ребенка Узерли скрывает.

Перед объективом фотокамеры Мерьем позировала в пышном винном платье, засветив большой животик. Старшая дочка актрисы нежно прижималась к маме, прислушиваясь к малышу. Судя по всему, и Узерли, и ее наследница с нетерпением ждут появления крохи на свет.

«Как же долго вы прятали от нас такое чудо!!», «На этот раз будет шехзаде?!», «Ого, какой уже большой животик, скоро рожать!!», «Красавица, беременность только красит», «Волшебство», «Счастья вам и малышу!!», «Как Хюррем в сериале с большим животом, мечтающая о шехзаде», «Будет мальчик?!», «Мне кажется, что девочка!! Хотя… животик очень и очень большой, а вдруг двойня?!», «Чудесная, такая милая», — пишут поклонники.

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