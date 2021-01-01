«Любуюсь своим итогом года»: Евгений Петросян поделился редким фото с маленьким сыном

Евгений Петросян довольно редко публикует в Instagram совместные снимки с маленьким сыном Ваганом. Подписчики даже как-то упрекнули его в том, что он мало фотографируется с грудным наследником.

«То есть, если нет фото в Instagram, то вы решили, что я не фотографируюсь?! Да, вы «капитан очевидность», — ответил на днях Евгений Ваганович в комментариях к одному из своих постов.

Но под занавес уходящего года артист все же решил порадовать своих преданных поклонников снимком с малышом.

Евгений Петросян разместил в Instagram фото, на котором держит Вагана на руках. Звездный отец при этом лучезарно улыбается, очевидно, что общение с наследником доставляет ему огромное удовольствие.

«В Новый год все подводят итоги года! А я любуюсь своим итогом года!» — подписал фото Евгений Петросян.

Звездные друзья Евгения Вагановича и поклонники артиста тут же отреагировали на трогательный кадр.

«Это не итог. Это только начало! Все лучшее — впереди. С наступающим!» — отозвался адвокат Сергей Жорин. «С Новым годом! Чудесный малыш! Пусть растет на радость», — пожелала юмористка Светлана Рожкова. «О, да! Мы тоже любуемся. Ну что может быть прекраснее детей?! Вы оба очаровательны!», «С новым годом вас и вашего ангелочка», «Мамин профиль! Прекрасный итог!» — восхищаются поклонники Евгения Петросяна.

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