Семейное счастье: Вера Алдонина отпраздновала Новый год в компании отца и мачехи

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина встретила Новый год в компании своего отца Евгения и мачехи Ольги. Нынешняя жена футболиста в сторис Instagram опубликовала кадр, на котором можно увидеть девушку. Судя по всему, у Веры прекрасное настроение. Она улыбнулась на камеру.

Напомним, что после смерти звездной матери в 2019 году на семейном совете было принято решение, что Вера Алдонина будет жить со своими бабушкой и дедушкой, родителями «утренней звезды российской эстрады».

При этом Вера Алдонина постоянно на связи со своим отцом и мачехой. Она очень подружилась с Ольгой Алдониной, которая, в какой-то мере пытается заменить ей мать.

Добавим, что у Ольги Алдониной с мужем уже двое общих детей – сын и дочь. Вера Алдонина дружит с ребятами. Она возится с малышкой и постоянно играет с сыном своего отца от второго брака. Скорее всего, после новогодних праздников Вера вернется в дом своей бабушки и деда. Дело в том, что оттуда ей удобнее добираться до школы.

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