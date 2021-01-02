«Год Быка сделает нас счастливее!»: Лайма Вайкуле поздравила поклонников с Новым годом

Певица, стоя у наряженной елки во дворе, обратилась к поклонникам.

В первый день нового года многие знаменитости спешат поздравить своих поклонников с уже наступившим праздником. Ведь не секрет, что завершения трудного 2020-го ждали практически все. И теперь радуются, что все позади.

Лайма Вайкуле обратилась к своим многочисленным поклонникам в Сети с поздравлением:

«С Новым годом, дорогие друзья! Слава богу, закончился этот високосный год. Я думаю, что год Быка сделает нас всех счастливее! Я желаю вам, чтоб исполнились ваши мечты, ваши делания! Я с вами, я вас очень люблю!» — произнесла эстрадная дива.

Подписчики поспешили порадоваться окончанию 2020 года вместе с любимицей. И не позабыли о комплиментах. Они отметили, что Вайкуле выглядит очень свежо и молодо:

«Как всегда стильная», «С Новым годом!», «Вы неотразимы! С Новым годом», «Обворожительная Лайма, с Новым годом», «Мы вас тоже любим и очень скучаем!» — написали фолловеры.

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