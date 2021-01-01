«Встречать надо в светлом»: Подольская показала свой новогодний наряд

Певица Наталья Подольская с мужем, Владимиром Пресняковым-младшим, Новый год встретили в тесном семейном кругу. Перед этим для детей они устроили настоящий праздник, пригласили Деда Мороза со Снегурочкой, а спать уложили пораньше.

Сама Подольская встретила бой курантов в домашнем и уютном наряде. Она выбрала удобную белую футболку и молочного цвета брюки, декорированные цветами. Звезда отметила:

«Говорят, встречать надо в светлом», — подписала снимок певица.

При этом Подольская позаботилась о том, чтобы ей было комфортно не только за столом, но и во время хлопот с малышом Ванечкой, которому уже два месяца. Звезда наслаждается материнством и благодарна ушедшему 2020 году за исполнение ее самого заветного желания – стать мамой второй раз.

Смотрите также