«Чуть дальше от этого мальчугана»: Николай Цискаридзе показал, как выглядел в раннем детстве

В канун Нового года прославленный артист балета, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе отметил свой день рождения. 31 декабря знаменитости исполнилось 47 лет.

В честь этой даты Николай Максимович решил показать поклонникам свое детское фото. Трогательный снимок, на котором он запечатлен мальчиком 8-10 лет, Цискаридзе разместил в Instagram.

«31 декабря. Вот я и стал еще на один год взрослее, чуть дальше от этого мальчугана на фото. Но это все цифры, а в душе… каждый из нас точно знает, сколько ему лет!» — написал под архивным снимком артист балета.

Поскольку свой день рождения Николай Цискаридзе празднует в последний день года, он поздравил поклонников с приближающимся 2021 годом и пожелал всем здоровья, счастья, оптимизма и чувства юмора.

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Знакомые в ответ признались артисту балету в любви к нему и его таланту.

«Дорогой мой друг, очень любимый человек! Поздравляю! Преклоняюсь», «С днем рождения, дорогой Коленька! Пусть все мечты сбываются! Радости, счастья, любви!», «Мой родной, с твоим днем поздравляю! Будь счастлив, Ника! Пусть на пути будут самые любящие и настоящие люди», — высказываются в Сети.

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