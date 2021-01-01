«Оливье, которое сделала Вика, подняли на веревочке»: Жигунов перестал скрывать роман с Ворожбит

Актер находится в больнице в Ялте, где лечится от коронавируса.

Актер Сергей Жигунов в Instagram поделился роликом, на котором он находится в больнице в Ялте в Крыму. На кадрах можно разглядеть его в окне с бенгальскими огнями. Этот Новый год знаменитый актер отпраздновал в гордом одиночестве. Всему виной болезнь. Как известно, актер не так давно подхватил коронавирус.

Любопытно, что Сергей Жигунов перестал наконец-то скрывать свой роман с Викторией Ворожбит. Кстати, она также недавно перенесла коронавирус. Эту журналистку еще называют точной копией актрисы Анастасии Заворотнюк.

«На первом этаже реанимация, справа морг. Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год». Сергей Жигунов

Напомним, что Виктория Ворожбит приехала покорять Москву из Дальнего Востока. У нее был крайне тяжелый развод с мужем, который вставлял ей палки в колеса. Сейчас девушка, которой 48 лет, счастлива рядом с «гардемарином».

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