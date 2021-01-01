«Он тупой»: Лолита Милявская нелестно отозвалась о Дане Милохине

Как отметила певица, она бы никогда не смогла снимать видео со звездой TikTok.

Певица Лолита Милявская в шоу Петра Плоскова на YouTube «Петя любит выпить» нелестно отозвалась о звезде TikTok блогере Дане Милохине, который за последний год стал необычайно популярен среди молодежи.

«Не смогла бы снимать видео с Даней Милохиным, он тупой. Он молодой, наверное, ему еще положено, но я все-таки привыкла к другому. Кстати, в TikTok много интересных и не тупых людей. Может, у них не такая большая аудитория?!» Лолита Милявская

А вот о рэпере Моргенштерне исполнительница отозвалась положительно. Как отметила звезда, его фигура, безусловно, спорная. На Лолиту он произвел впечатление доброго, честного, интеллигентного человека. По словам Лолиты, Моргенштерн примерил крутую маску. Ей хочется, чтобы он сменил ее к тридцати годам.

Напомним, что Даня Милохин за последнее время снял совместные клипы с такими звездами, как «золотой голос России» Николаем Басковым, а также рэпером Тимати. Сегодня он один из самых популярных блогеров страны.

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