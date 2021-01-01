Кошмал поделилась кадром со съемок седьмых «Сватов», где оживленно спорят Добронравов и Кравченко

Продолжение сериала выйдет на экраны не раньше конца 2021 года.

Актриса Анна Кошмал в Instagram поделилась уникальным кадром, на котором можно увидеть главных звезд сериала «Сваты» Федора Добронравова и Татьяну Кравченко. Снимок был сделан во время съемок седьмой части. На фотографии главные герои ленты о чем-то оживленно спорят. Рядом можно увидеть стол с едой.

Напомним, что часть съемок седьмой части состоялась прошлой зимой. Причем проходили они в Белоруссии. Причина в напряженных отношениях между Россией и Украиной.

Актеры должны были вернуться на съемочную площадку в мае прошлого года, но их планы спутала пандемия. В итоге раньше лета 2021 года съемки сериала не продолжатся.

Не так давно Федор Добронравов отмечал, что сам не знает, когда актеры смогут все вместе встретиться. Сам он пока вынужден сидеть дома без работы.

Кстати, седьмая часть «Сватов» станет последней. Об этом ранее говорили, как сами актеры, так и режиссеры ленты.

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