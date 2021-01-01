«Тепла вашему дому»: дочь Маликова отметилась в платье миди, а Изаксон — в элегантном макси

Стефания Маликова провела новогоднюю ночь в семейном кругу. В своем Instagram дочка именитого композитора и певца Дмитрия Маликова поделилась свежим снимком, который был сделан уже в Новом 2021 году. Не секрет, что девушка пробудет свои силы в новом амплуа — дизайнера. Стеша уже выпустила коллекцию платьев под своим брендом. На первых порах спонсорскую поддержку наследнице оказывает ее звездный отец. Родители во всем поддерживают Стефанию. Она учится на факультете международной журналистики в МГИМО. Но находит время и на любимое хобби, а также собственный мини-бизнес.

«Мира и тепла вашему дому!! С Новым годом!» — отметила Маликова.

Для новогодней ночи Стеша выбрала белое платье из тончайшей ткани с гороховым принтом. Девушка отдала предпочтение вечернему наряду длины миди. Дмитрий Маликов предстал в классическом костюме и белой сорочке с распахнутым воротом и без бабочки. А мама Стефании — Елена Изаксон облачилась в платье длины макси. Дополнив лук кольте. К своему наряду дочка певца подобрала белые босоножки на шпильке. Семья оделась празднично, в кадре не было видно только маленького сынишки Елены и Дмитрия — двухлетнего Марка.

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