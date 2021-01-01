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«Нам не за что его ругать»: Подольская проводила 2020 год в тесном семейном кругу

Певица отметила, что благодарна прошедшим 12-ти месяцам.

«Нам не за что его ругать»: Подольская проводила 2020 год в тесном семейном кругу
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Семья Натальи Подольской и Владимира Преснякова в прошедшем году стала на одного человека больше. В октябре на свет появился долгожданный сынок, которого назвали Ванечкой. Именно это событие для певицы и музыканта стало мечтой, исполнившейся в пресловутом високосном году.

Усаживаясь за праздничный стол, Наталья Подольская включила камеру. Ее мама взяла слово и начала произносить тост, признавая, что у их семьи нет причин обижаться на 2020 год.

«Нам не за что его ругать», — подтвердила Подольская.

Ранее звезда признавалась, что этот «сложный, необычный, тревожный» год для нее стал одним из лучших в жизни. И она искренне благодарит ушедший 2020-й за исполнение желания.

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