«Нам не за что его ругать»: Подольская проводила 2020 год в тесном семейном кругу

Семья Натальи Подольской и Владимира Преснякова в прошедшем году стала на одного человека больше. В октябре на свет появился долгожданный сынок, которого назвали Ванечкой. Именно это событие для певицы и музыканта стало мечтой, исполнившейся в пресловутом високосном году.
Усаживаясь за праздничный стол, Наталья Подольская включила камеру. Ее мама взяла слово и начала произносить тост, признавая, что у их семьи нет причин обижаться на 2020 год.
«Нам не за что его ругать», — подтвердила Подольская.
Ранее звезда признавалась, что этот «сложный, необычный, тревожный» год для нее стал одним из лучших в жизни. И она искренне благодарит ушедший 2020-й за исполнение желания.