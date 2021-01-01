«Добрых мыслей и любви!»: Ани Лорак подчеркнула фигуру алым платьем-футляром

Ани Лорак вслед за другими звездами поздравила поклонников в Новым 2021 годом в Instagram, пожелав верным почитателям крепкого здоровья, счастья и благополучия. Девушка надеется, что год Металлического Быка избавит нас от пандемии коронавируса, и постепенно привычный уклад жизни вернется в каждый дом и семью.

«Любимые! С Новым годом! Здоровья всем, мира! Добрых мыслей и красивых свершений! Любви и радости», — отметила певица.

В новогоднюю ночь Ани Лорак покрасовалась у елочки, показав свой праздничный аутфит. Украинская поп-дива отдала предпочтение монохромному алому платью-футляру с пайетками и подплечниками. О моде на эту деталь в одежде говорила фэшн-эксперт программы «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко. Ани сделала акцент на талии, примерив силуэтный наряд. Девушка заметно постройнела после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Теперь Лорак строит отношения с саунд-продюсером Егором Глебом.

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