Кошкина в шикарном платье с глубоким декольте придумала конкурс для резидентов «Камеди Клаб»

Телеведущая Яна Кошкина в шикарном платье с глубоким декольте пришла на новогодний эфир «Камеди Клаб» на канале ТНТ. Она придумала конкурс для резидентов программы.

Ведущая новогоднего эфира певица Полина Гагарина представила ведущую. «А мы переходим к следующему конкурсу. Его подготовил человек, который не раз страдал от резидентов «Камеди Клаб». Яна Кошкина».

«Девчата. В новогодние праздники вы можете вставать на что угодно. На лыжи, на коньки, на сноуборд. Главное, ни в коему случае не вставайте на весы. Не портите себе настроение. С Новым годом. Ребята, каждую новогоднюю ночь вы ставите звезд в неудобное положение. Сегодня в неудобном положении окажетесь вы. В конкурсе под названием «Музыкальный твистер».

Яна Кошкина

Напомним, что Яне Кошкиной ранее приписывали бурный роман с Гариком Харламовым. Она уже появлялась в эфире «Камеди Клаб», где участвовала в забавном конкурсе, борясь за сердце шоумена.

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