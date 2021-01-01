Снегурочки: Пегова отметилась в кокошнике с каменьями, а Кошкина — в голубой шубке

Ирина Пегова на Новый год предстала в образе Снегурочки. Актриса примерила серебристый кокошник, украшенный каменьями, стразами и переливающимися блестками. Образ экс-возлюбленной Дмитрия Орлова дополнила шубка в тон яркому головному убору. Зимний сказочный наряд актрисы был сшит с меховой подкладкой, чтобы Ирина не замерзла.

«С Новым годом!!» — обратилась к поклонникам актриса, продемонстрировав свой праздничный лук.

А вот Яна Кошкина от тяжелого аксессуара в виде кокошника отказалась. Девушка отдала предпочтение шапочке, дополнив образ нежно-голубой шубкой с мехом и муфтой, в которой можно было греть заледеневшие на морозном холоде ручки. Вместо сапожек на ногах у телеведущей красовались нюдовые туфли-лодочки на шпильке.

«С Новым годом!! Пишите ваше самое заветное желание ниже в комментариях, и я уверена, оно обязательно исполнится в 2021 году!! От себя хочу пожелать всем нам здоровья, мира и добра», — добавила Яна, поздравив фолловеров в микроблоге.

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