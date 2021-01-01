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Дерзко и стильно: невестка Орбакайте подчеркнула красивую грудь топом-бюстье из атласной материи

Новогодний аутфит жена Никиты Преснякова составила по последним трендам моды.

Дерзко и стильно: невестка Орбакайте подчеркнула красивую грудь топом-бюстье из атласной материи
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков с женой Аленой встретили Новый год на бывшей даче Аллы Пугачевой в Истре. Молодые люди от души повеселились. В кругу многочисленных друзей они потанцевали, попели в караоке, поиграли в игры, а также запустили салюты.

Для новогодней ночи невестка Орбакайте тщательно продумала свой наряд. Девушка не стала облачаться в платье, а отдала предпочтение ультрамодному аутфиту.

Топ-бюстье из атласной материи подчеркнул красивую грудь модели, широкие брюки с кожаной вставкой в форме шорт и разрезами на талии добавили дерзости.

Повеселившись, веселая компания обменялась подарками. Алена Краснова подурила мужу игровую приставку, а Никита Пресняков – сумочку, о которой так мечтала его красавица-жена.

 

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