Восточная красавица: Алсу в черном мини-платье с люрексом похвасталась дубайским загаром

Певица для встречи Нового года выбрала лаконичный, но стильный наряд.

Певица Алсу 2021-й год встретила в кругу семьи, но вдали от дома. Звезда отправилась на популярный курорт в Арабские Эмираты, и уже оттуда поздравила своих многочисленных фанатов с Новым годом.

Для праздничной ночи певица выбрала лаконичный, и в то же время стильный наряд, подчеркнувший всю красоту девушки. Она облачилась в черное мини-платье с люрексом, которое дополнила золотистыми босоножками на шпильке.

«Друзья, как настроение? Надеюсь, встречаете в позитиве!», — обратилась красавица к поклонникам в Сети.

Наряд подчеркнул дубайский загар, который Алсу уже успела приобрести на побережье Персидского залива. Поклонники поспешили дать любимице обратную связь:

«Королева», «Как всегда, роскошная и красивая!», «Невероятная, шикарная, самая красивая», «Шикарно выглядите, наконец короткое платье. На концерте такого не дождешься», «Идеальна во всем», — пишут в комментариях.

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