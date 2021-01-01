«Море счастья»: 43-летняя Орлова отметила Новый год в «золотом» платье с бахромой

42-летняя Ольга Орлова отпраздновала Новый 2021 год в кругу семьи — взрослого сына и своих домашних любимцев. У ведущей проекта «Дом-2» живут несколько песиков. Многих артистка брала домой едва ли не с улицы. Девушка не могла остаться в стороне, когда слышала печальную историю жизни той или иной собачки. Таким образом, Ольга откликалась на слова волонтеров, принимая под свою опеку очередного пушистого жильца. Именно с любимыми домашними питомцами Орлова устроила мини-фотосессию в канун Нового года.

Для домашней вечеринки звезда выбрала золотистое платье, украшенное переливающимися и мерцающими пайетками, а также с бахромой. Одно плечико телеведущей было обнажено. Как говорит Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале, асимметрия — это стильный и трендовый элемент в одежде.

«Дорогие мои инста-друзья!! С наступившим 2021 годом!!! Я желаю вам и вашим семьям море счастья и здоровья!! Я благодарю вас за вашу доброту и отзывчивость. Вместе — мы огромная сила! Сила добра и любви!!» — отметила певица.

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