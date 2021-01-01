«Пусть весь бушующий мир подождет»: Арзамасова в белоснежном платье невесты предстала на редких кадрах с мужем

Лиза Арзамасова в прошлом 2020 году стала женой Ильи Авербуха. И только в канун 2021-го актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась редкими свадебными кадрами. Ко всему прочему, этот видеоролик был записан в виде поздравительной открытки. Девушка хотела вместе с новоиспеченным женихом поздравит всех верных почитателей с Новым 2021 годом и пожелать им здоровья, счастья и благополучия.

«Пусть весь бушующий мир подождет!» — отметила Елизавета, обращаясь к поклонникам.

В кадре Арзамасова позировала в белоснежном платье невесты с букетом цветов. Ко всему прочему, девушка похвасталась заветным колечком на безымянном пальчике. Постановщик ледовых шоу Илья Авербух облачился в классический костюм и белую сорочку. Он нежно обнимал Лизу за плечи, не скрывая своих чувств к невесте. К слову, на самой свадьбе в ЗАГСе Арзамасова предстала в нежно-голубом платье с открытыми плечами. Судя по всему, у девушки было заготовлено сразу два наряда для торжественной церемонии и вечеринки по этому случаю.

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