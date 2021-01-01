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Полина Гагарина в золотистом платье стала ведущей новогоднего выпуска «Камеди Клаб»

Звезда вела программу вместе с певцом и юмористом Тимуром Родригезом.

Полина Гагарина в золотистом платье стала ведущей новогоднего выпуска «Камеди Клаб»
Полина Гагарина. Фото: Globallookpress.com

Певица Полина Гагарина неожиданно для многих стала ведущей новогоднего выпуска программы «Камеди Клаб» на канале ТНТ. Компанию в качестве ведущего ей составил певец Тимур Родригез. Отметим, что на сцене исполнительница появилась в золотистом коротком платье.

Полина Гагарина и Тимур Родригез
Полина Гагарина и Тимур Родригез. Фото: кадр из шоу «Камеди Клаб»

«Много лет подряд звезды «Камеди Клаб» мучили звезд шоу-бизнеса своими конкурсам и играми. И сегодня пришло время им отомстить», — заявила звезда отечественной эстрады.

«Этой ночью мы будем издеваться над резидентами «Камеди Клаб», которые будут сами участвовать во всех конкурсах и бороться за звание королей вечеринки», — заметил Тимур Родригез.

Отметим, что резиденты «Камеди Клаб» Гарик Харламов и Павел Воля стали капитанами двух команд. Они на протяжении всей новогодней ночи участвовали в различных конкурсах. Вместе с ними в командной игре были задействованы и другие звезды канал ТНТ.

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