«Так здорово заходить в новый год с молитвой»: Борис Корчевников встретил праздник в храме

Как отметил телеведущий, если посетить церковь, то год будет удачным.

Телеведущий Борис Корчевников, который ведет рейтинговую программу на канале «Россия 1» «Судьба человека», в Instagram рассказал, что встретил Новый год в храме.

«Новогодняя ночь в храме. Так здорово заходить в новый год с молитвой. Присоединяйтесь! Включайте «Спас». Эфир или спасовский Ютуб. Уже проверял: если год встречаешь в храме, он складывается потом невероятно». Борис Корчевников

«С Новым годом вас. Пусть он вам принесет много радости. Большой привет вам из Киева и море поздравлений», «С новым годом, дорогой Борис», «Борис, хочется пожелать, чтобы в новом году все невзгоды обошли вас стороной. Главное, что хочется вам пожелать – это здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько лет назад Борис Корчевников перенес сложнейшую операцию. У него была найдена опухоль. К счастью, сейчас телеведущий уже восстановился и прекрасно себя чувствует.

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