В одном стиле: Рудковская с мужем и детьми облачились в новогодние пижамки

И даже трехмесячный малыш Арсений позировал в колпаке Санта-Клауса.

Светская львица Яна Рудковская одной из первых поздравила своих подписчиков в Сети с Новым годом. Жена Евгения Плющенко – настоящая выдумщица, поэтому сделать праздничный пост в Instagram она решила, сопроводив его семейным фото.

Сама Рудковская, глава семьи и дети облачились в новогодние пижамки. Только Коля Батурин предпочел остаться в привычной одежде – сын Яны от первого брака отметил Новый год вместе с маминой семьей.

«Любви, счастья, новых побед и только удачи, а самое главное здоровья и сил! Надеюсь, мы победим COVID -19 и наша жизнь снова будет без масок и перчаток», — пожелала фолловерам Рудковская.

Даже самый маленький наследник Плющенко и Рудковской, трехмесячный Арсений, был одет в костюмчик и колпак Санта-Клауса.

К слову, многие звездные семьи встречали Новый год, нарядившись в рождественские свитера или пижамы. Так поступило многочисленное семейство актрисы Екатерины Климовой.

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