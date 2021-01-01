В стиле гламурного ретро: постройневшая Пелагея в бюстье подчеркнула талию жакетом

Полина Телегина (в замужестве, — Прим. ред.) и Ханова (в девичестве, — Прим. ред.), как известно выступает под псевдонимом Пелагея. Многие коллеги и друзья в обычной жизни также обращаются к артистке, отдавая предпочтение ее сценическому имени. На личной страничке в Instagram певица одной из первых поздравила поклонников с Новым 2021 годом. И показала свой праздничный образ.

Она облачилась в приталенный жакет и топ-бюстье, отдав предпочтение гламурному ретро стилю. Девушка выглядела по-особенному элегантно. В первую очередь благодаря макияжу — ярким стрелкам на веках и алой помаде на губах. Во-вторых, за счет укладки: такую прическу носили еще в 50-х годах прошлого столетия. Украшением снимка стала и неизменная лучистая улыбка певицы-народницы.

Полина не скрывала от фанатов тот факт, что она постройнела. Это произошло еще до того, как именитая певица вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. Даже рождение первенца — дочки Таисии — не сказалось на ее фигуре. Наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале обладает точеной талией и демонстрирует это на снимках.

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