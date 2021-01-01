Сладкие щечки: Плющенко нарядил трехмесячного сыночка в колпак Санта-Клауса

В семье олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в прошедшем 2020 году случилось пополнение. В сентябре аист принес ему с женой Яной Рудковской еще одного наследника, сына Арсения. Малыша папа с мамой хоть и показывают изредка, но личико стараются прикрывать.

Так и на этот раз. Новогоднее фото, которым поделился Плющенко с подписчиками, оказалось одним из самых милых: трехмесячный Арсений позирует у папы на руках в колпаке Санта-Клауса. Только вот шапка оказалась слишком велика крохе и сползла на глаза, поэтому личика разглядеть не удалось. Зато видны пухлые щечки малыша и курносый носик.

«Колпак на глазки сполз! С Новым Годом всю вашу семью! Здоровья, всех благ, удачи во всех ваших начинаниях, счастья, ну и все то, что сами себе пожелаете, пусть мечты сбываются», «Какая красатуля!!!», «Плюша сладкий», «С Новым годом!», «Самый главный Новогодний подарочек», «Гном Гномыч – 2», — пишут фолловеры.

К слову, для Евгения Плющенко малыш Арсений стал третьим ребенком. Помимо семилетнего Саши от Яны Рудковской у него растет 14-летний сын Егор от первого брака с Марией Ермак.

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