Армен Джигарханян перед смертью просил включить фильм со своим участием

Профессор, академик РАН Армаис Камалов, который присматривал за народным артистом Арменом Джигарханяном в своей университетской клинике при МГУ, рассказал о последних днях жизни актера.

«Армен Джигарханян — человек, который заслуживает уважения, все остальное – склоки. А что касается, кого он вспоминал… За несколько дней до своей смерти он попросил включить ему любимый фильм с его участием. Он хотел в последний раз посмотреть на себя со стороны».

Армаис Камалов

Как отметил Камалов, это все грязные сплетни, якобы за актером никто не ухаживал и в больницу он поступил в отвратительном моральном и душевном состоянии. По словам профессора, за Джигарханяном присматривали сразу несколько известных эндокринологов. Близкому другу Армена Борисовича крайне обидно, что сейчас вокруг личности народного артиста так много сплетен, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее медсестра клиники, где провел последние дни Армен Джигарханян утверждала, что его вторая жена Татьяна Власова ни разу не появилась в больнице. Новость о смерти мужа она восприняла, как говорила женщина, с полным равнодушием.

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