«Не стоит жить со своей женщиной»: Моргенштерн объяснил, почему не съезжается с возлюбленной

Рэпер Моргенштерн во время подкаста с Джараховым объяснил, почему три года живет отдельно от своей любимой девушки Дилары Зинатуллиной. По его словам, встречаться они начали, когда еще вместе жили в Уфе.

«Самый крутой секс — когда он идет за любовью. Ни с кем мне не было так приятно… как с Диларой. Не стоит жить со своей женщиной. Никогда! Мы успеваем соскучиться. Она офигенная! Прошло три года, а я ее все равно хочу». Моргенштерн

Отметим, что был период, когда эта парочка расходилась. Впрочем, сейчас у них все прекрасно в отношениях. К примеру, Дилара Зинатуллина снялась в новом клипе музыканта «Cristal и МОЕТ», который вышел перед самым Новым годом.

О девушке Моргенштерна известно, что она активно развивает свой TikTok, снимая забавные видео. На этом она неплохо зарабатывает. Да и в Instagram у нее более миллиона подписчиков. Часть из них она, конечно, получила благодаря своему звездному возлюбленному, за творчеством которого внимательно следят многие поклонники.

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