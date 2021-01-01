Роскошная дива: Нетребко для новогодней ночи облачилась в бархатное платье-бюстье с расклешенными рукавами

Оперная певица вместе с мужем Юсифом Эйвазовым поздравили своих поклонников с праздником.

Звезда мировой оперы Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго на новогодние каникулы отправились в Латвию. Здесь же они встретили Новый год, в компании друзей и коллег.

Для главной ночи года Анна Нетребко облачилась в роскошное вечернее платье-бюстье из черного бархата, комбинированное прозрачным фатином и расклешенными рукавами. Вместе с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, звезды оперы обратились к своим поклонникам по всему миру.

Чтобы показать свой праздничный наряд о всей красе, Нетребко позировала фотографам с разных ракурсов. Поклонники оценили великолепное платье дивы:

«Восторг! Грация! Богиня!», «Как всегда красивое платье! так держать и дальше!», «Роскошная», «Шикарная», «Нереально красивая!», «Великолепная Анна!», «Шик», «Браво!», — пишут в комментариях.

Смотрите также