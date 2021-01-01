Редкое семейное фото: Алсу с мужем и детьми запечатлелась на фоне новогоднего Дубая

Многие звезды шоу-бизнеса решили проводить 2020-й и встретить новый, 2021-й год заграницей. Например, Ольга Бузова с бойфрендом празднуют на Мальдивах. А 37-летняя певица Алсу, подарив поклонникам новогодний подарок в виде нового альбома, отправилась с семьей встречать Новый год в Дубай.

Алсу поделилась таким редким и теплым семейным фото, позируя с мужем и детьми на фоне новогоднего Дубая. Звезда пожелала поклонникам, чтобы уходящий сложный год унес с собой все невзгоды и боли.

«Пусть каждый день в Новом году будет полон улыбок, добрый вестей, приятных сюрпризов от любимых», — пожелала звезда.

Поклонники в комментариях ответили любимице взаимностью. Но поспешили заметить, что снова не наблюдают на общем семейном фото четырехлетнего сынишку певицы, Рафаэля. И попросили показать, наконец, наследника.

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