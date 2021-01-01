Яркая дива: 58-летняя жена Малинина встретила Новый год в приталенном платье цвета Барби

Новый год шагает по планете, и многие звезды, встречая его, делятся эмоциями и впечатлениями от наступившего 2021-го, а также поздравляют поклонников с долгожданным праздником. Александр и Эмма Малинины торжество устроили в тесном семейном кругу в Лондоне, где учится их 20-летняя дочка Устинья.

Для встречи Нового года 58-летняя Эмма Малинина выбрала яркий наряд. Она облачилась в приталенное платье цвета Барби актуальной длины миди. Эффектная блондинка запечатлелась вместе с мужем и поздравила подписчиков:

«С Новым годом. С 2021!», — подписала фото Эмма Малинина.

Кстати, в отличие от жены Малинина, многие звездные модницы и светские львицы предпочли более роскошные платья. В основном, они остановились на пайетках и стразах – в этом праздничном сезоне блеск во всем его проявлении, особенно металлическом, очень актуален.

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