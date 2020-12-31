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«Богиня»: Горбань, игриво танцуя в бикини, похвасталась внушительными формами

Актриса отдыхает на Бали.

«Богиня»: Горбань, игриво танцуя в бикини, похвасталась внушительными формами
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

На днях Мария Горбань отметила свое 34-летие. Праздник прошел на Бали, куда она накануне прилетела отдыхать. Новый год актриса с мужем и друзьями встретят там же, на курортном острове. В своем Instagram она уже успела поздравить фанатов с наступающим Новым годом и поделилась видеороликом. На кадрах блондинка позировала в бикини, демонстрируя свои шикарные формы. Поверх она накинула шелковый халат, от которого избавилась уже у бассейна.

«Завтра — первая страница из 365 страниц книги. Напишите ее хорошо, а главное интересно!» — обратилась к поклонникам Горбань.

Фанаты отреагировали на ролик очень бурно.

«Богиня! Шикарная! Вы прелесть, с наступающим! Просто огонь!» — писали пользователи Сети.

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