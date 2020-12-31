«Обе настойчивые, с характером»: жена Виторгана рассказала о маленьких дочках

81-летний Эммануил Виторган и 58-летняя Ирина Млодик воспитывают двух дочек: двухлетнюю Этель и ее младшую сестру Клару. По словам Ирины, девочки очень похожи между собой.

«Этелька сообразительная, умная, серьезная, самодостаточная, как папа. Может сама сидеть, играть. Не будет хныкать и проситься на руки, даже маленькая такая была. У Клары уже есть внутреннее достоинство, ласковая, знает, как и с кем себя вести, улыбчивая, нежная. Обе настойчивые, с характером. Нельзя ничего запрещать. Это все в папу. Если он что-то решил, бесполезно отговаривать, сам должен к этому прийти», — рассказала Млодик Wday.ru.

При этом Виторган и Млодик воспитывают девочек в строгости. Если старшая обижает младшую, то может встать в угол.

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