«В кино я как собака Павлова»: Стася Милославская рассказала, как меняется на съемочной площадке

25-летняя актриса Стася Милославская со стороны кажется хрупкой девушкой, но на съемочной площадке она — настоящий боец. В одном из интервью она рассказала, что любит спорить с режиссерами и делать замечания всем членам команды, кто проявляет халатность и непрофессионализм. При этом в обычной жизни девушка остается мягкой и чувствительной, может неожиданно пустить слезу.

«Плакать я люблю — но только от переизбытка чувств, положительных эмоций, — поделилась артистка с изданием Woman.ru. — Меня может заставить плакать все что угодно — музыка, кино».

Стася привела пример, что заплакала, когда услышала по телевизору о съемках фильма в космосе. Она не уверена, что ее можно назвать ранимым человеком, а вот трусихой — точно можно. Правда, опять же, на съемочной площадке все меняется.

«В кино я как собака Павлова — слышу команду и делаю. Поэтому только за последние несколько месяцев на текущих съемках я чуть не утонула в море, чуть не упала с маяка и многое-многое другое…»

Очевидно, девушка имеет в виду картину «Рашн юг», в которой ее персонаж плавает в свадебном платье и забирается на вершину маяка, убегая от жениха.

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