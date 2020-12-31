58-летняя жена Виторгана призналась, что материнские чувства у нее проснулись не сразу

Более 17 лет Эммануил Виторган счастлив в браке с Ириной Млодик. Два года назад у них родилась дочь Этель. А в прошлом году на свет появилась еще одна девочка – Клара. Мачеха Максима Виторгана не скрывает, что материнские чувства у нее проснулись не сразу. А когда она впервые взяла на руки свою дочь, то даже не знала, что с ней делать.

«Даже сейчас, когда уже есть Клара, порой смотрю на своих девчонок и думаю: неужели мои? Мне кажется, для большинства женщин материнство как любая привычка. Головой понимаешь, а чувство приходит не сразу», — цитирует Млодик Wday.ru.

Напомним, что на днях Виторгану исполнился 81 год. Также у актера есть старший сын Максим и дочь Ксения.

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