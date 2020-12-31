«Аж дух перехватывало»: Виторган запечатлел, как сын Собчак читает стихотворение у елки

Ксения Собчак и Максим Виторган почти шесть лет прожили вместе. Они расстались в 2019 году, когда появились первые слухи о романе телеведущей с Константином Богомоловым. В итоге пара распалась, но они поддерживают дружеские отношения ради сына Платона. Не так давно мальчику исполнилось четыре года. Телеведущая даже не побоялась примерить костюм ослика из «Бременских музыкантов», чтобы порадовать малыша.

В последние недели декабря Собчак старалась больше времени проводить с наследником. Она общалась с ним по утрам, когда только собиралась вставать, а также на днях сводила в Большой театр на «Щелкунчика». По словам телеведущей, они заранее прочитали сказку, поэтому балет мальчика заворожил. А вот в канун Нового года Платон оказался у своего папы. Виторган запечатлел сына у елки в джемпере и брюках.

Малыш прочитал стихотворение: «Мчатся сани ледяные, колокольчики звенят, и в мешке везет подарки Дед Мороз для всех ребят». Примечательно, что в конце малыш всех поздравил и помахал ручками.

«Предвкушение, чтобы аж дух перехватывало! Нетерпеливых, аж до срывающегося голоса, ожиданий! И не обманывающих их свершений и воплощений! С Новым годом!» — написал Максим.

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